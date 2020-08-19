Штаб ООС отчитался об отсутствии обстрелов на Донбассе

Пророссийские боевики не нарушали режим прекращения огня на Донбассе во вторник и утром среды. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны», — отмечается в сообщении.



С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в штабе. Там указали, что потерь в рядах украинских военных нет.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.