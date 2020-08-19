Очередной антирекорд: 1 967 заболевших коронавирусом за сутки в Украине

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 967 заболевших коронавирусом, что является абсолютным антирекордом за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга коронавируса СНБО.



Кроме того, за минувшие сутки 812 человек выздоровели, а 28 — умерли.



За все время исследований в Украине зарегистрировано 96 403 случаев COVID-19. Из них 49 737 человек выздоровели, а 2 144 — скончались. Продолжают болеть 44 522 человека, что на 1 127 больше, чем днем ранее.



Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Харьковской области (247), в Киеве (215), во Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123), Закарпатской (117) областях.



Вчера, 18 августа, сообщалось о 1 616 новых случаях заболевания коронавирусом, 17 августа — о 1 464 заболевших, 16 августа было 1 637 инфицированных, 15 августа — 1 847 новых заразившихся за сутки.