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Очередной антирекорд: 1 967 заболевших коронавирусом за сутки в Украине

19 августа 2020, 08:42

Очередной антирекорд: 1 967 заболевших коронавирусом за сутки в Украине

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 967 заболевших коронавирусом, что является абсолютным антирекордом за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга коронавируса СНБО.

Кроме того, за минувшие сутки 812 человек выздоровели, а 28 — умерли.

За все время исследований в Украине зарегистрировано 96 403 случаев COVID-19. Из них 49 737 человек выздоровели, а 2 144 — скончались. Продолжают болеть 44 522 человека, что на 1 127 больше, чем днем ранее.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Харьковской области (247), в Киеве (215), во Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123), Закарпатской (117) областях.

Вчера, 18 августа, сообщалось о 1 616 новых случаях заболевания коронавирусом, 17 августа — о 1 464 заболевших, 16 августа было 1 637 инфицированных, 15 августа — 1 847 новых заразившихся за сутки.

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