Тихановская призвала лидеров Европы не признавать результаты выборов в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала англоязычное обращение к Европейскому совету, в котором призывает не признавать результаты голосования.



«Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира», — заявила она.



Тихановская напомнила, что для передачи власти инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. По ее словам, Совет немедленно объявит «новые честные и демократические выборы президента» с участием международных наблюдателей.



«Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9-го августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы», — рассказала она.

Сегодня лидеры государств Евросоюза обсудят ситуацию в Беларуси. В прошлую пятницу главы МИД стран-участниц ЕС одобрили введение санкций против должностных лиц Беларуси.

По данным ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. Тихановская и ее штаб результаты голосвания не признали.



В Беларуси продолжаются массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Участники требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов.



Тихановская уехала из Беларуси в Литву в начале прошлой недели под давлением властей.