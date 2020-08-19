Число заболевших коронавирусом на Луганщине превысило 200

За минувшие сутки в Луганской области подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом число заболевших на подконтрольной части региона увеличилось до 201. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



Новые подтвержденные случаи зарегистрированы: в Северодонецке – 2, в Лисичанске – 2, в Станично-Луганском районе – 2.



При этом два новых случая выявлены у лиц, которые были на самоизоляции после возвращения c неподконтрольной территории.



Из общего числа заболевших коронавирусом 134 человека уже выздоровели, уточняет Луганская облгосадминистрация. Продолжают болеть 66 человек, из них 27 госпитализированы в больницы, другие 39 лечатся амбулаторно. За все время пандемии на Луганщине от коронавируса умер один человек.

На неподконтрольной Украине части Луганской области группировка «ЛНР» подтвердила 634 случая коронавирусной инфекции.



За минувшие сутки в Украине выявлено 1 967 заболевших коронавирусом. За все время пандемии в стране зафиксировано 96 403 случаев COVID-19. Из них 49 737 человек выздоровели, а 2 144 — скончались.