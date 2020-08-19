В «ДНР» еще точно не знают, как будут работать школы в условиях COVID-19

«Министр образования» группировки «ДНР» Михаил Кушаков не дал однозначный ответ на вопрос о том, в очной или дистанционной форме начнется новый учебный год в образовательных учреждениях.



«Мы оптимисты, и готовы работать в обычном порядке, хотя и готовы к дистанционному обучению. Но, очень надеемся, что учителя наконец-то встретятся со своими учениками», — приводит ответ Кушакова сайт dnronline.



Также он заявил, что с 1 сентября все школы на подконтрольной «ДНР» территории начнут обучение «по российским образовательным стандартам», а также общеобразовательные учреждения «будут проходить российскую аккредитацию».



Ранее глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что 1 сентября в школах пройдут торжественные линейки. По его словам, дистанционное обучение также не планируется, но отметил, что это решение могут пересмотреть.

На подконтрольной Украине территории торжественных линеек на первое сентября не будет, а учебный процесс сделают гибким. Обучение в школах будет происходить традиционно, кроме зон с «красным» уровнем опасности COVID-19.



За все время пандемии «ДНР» признала 2 147 случаев COVID-19. Из них выписаны 1069 человек, умерли — 120 человек. На лечении остаются 958 пациентов.



На подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 1 125 случаев COVID-19. Из них 891 человек уже выздоровел, 14 — умерли.