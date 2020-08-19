Реконструкцией Краматорской фильтровальной станции займется фирма из окружения нардепа Ефимова

Реконструкцией Краматорской фильтровальной станции с отказом от обеззараживания хлором займется фирма из окружения нардепа Ефимова. Стоимость составит 74 миллиона гривен. Об этом пишет «Дій. Краматорск».



Управление капитального строительства Краматорского городского совета заключила договор на проведение реконструкции Краматорской фильтровальной станции с ООО «Крамгорстрой».

Финансироваться работы будут за счет Европейского инвестиционного банка. Реконструкцию планируется завершить в марте 2021 года.



Среди прочего реконструкция предусматривает отказ от использования хлора, замена его на безопасный гипохлорит натрия и монтаж установок по его производству из простой поваренной соли.



На покупку и монтаж оборудования планируется потратить 47 миллионов гривен. Еще 1,2 миллиона — на прокладку новой электролинии на фильтровальную станцию. 7,4 миллиона гривен будет потрачено на благоустройство территории после проведения всех работ.



«Подрядчика для проведения этих работы удалось найти только со второй попытке. Первый тендер, объявленный еще весной, был отменен по жалобе ООО "Энергосберегающие технологии". Фирма посчитало эти условия дискриминационными и попросило Антимонопольный комитет отреагировать на это. 15 мая комитет принял решение, согласно которому водоканал должен будет убрать все дискриминационные условия», — выяснили активисты.



В результате тендер был отменен и объявлен заново. В новом тендере ООО «Энергосберегающие технологии» принимать участие не стало.



Соперниками «Крамгорстроя» стали фирмы: ООО «ДЕП Домсервис» и ООО «Проминсистем». Обе они загрузили в систему не полный пакет документов.



Компания «Проминсистем» зарегистрирована в Харькове и занимается монтажом систем водоснабжения. Но до этого момента не получала государственные заказы.



Вторая компания «ДЕП Домсервис» из Дружковки. Основным видом деятельности значится комплексное обслуживание объектов. Они работали с бюджетными деньгами, правда размер заказов не превышал нескольких сотен тысяч гривен.



В результате «Крамгорстрой» получил подряд, сбросив цену примерно на 100 тысяч гривен (менее0,1%).



По данным аналитической системы YouControl, компания была зарегистрирована еще в 2006 году. В настоящий момент руководит ей Андрей Чумак, а номинальными собственниками значатся два жителя поселка Беленькое: Станислав Русаненко и Александр Мороз. До 2016 года среди владельцев фирмы значился и нынешний депутат от Краматорска Максим Ефимов. Местом регистрации фирмы значится здание на Куинджи, 14. По этому же адресу зарегистрировано еще ряд компаний, связанных с депутатом. За последние годы фирма получила бюджетных заказов на более чем полмиллиарда гривен. Среди объектов, которыми она занималась значатся и краматорские долгострои: ДК «Строитель», Гимназия и новый каток в парке Пушкина.