Судья в деле Штепы взяла самоотвод. Если его примут, то дело начнут рассматривать заново

Судья Орджоникидзевского райсуда Харькова Галина Матвиевская заявила о самоотводе в деле бывшей городской головы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в пособничестве в проведении «референдума» на Донбассе и поддержке боевиков «ДНР» весной 2014 года. Об этом пишет интернет-издание «Грати».



Галина Матвиевская заявила во время заседания, что берет самоотвод в связи со вступлением в силу изменений в Уголовно-процессуальный кодекс.



Речь идет о законе № 817-IX, за который проголосовала Верховная Рада 21 июля и который подписал президент Владимир Зеленский 10 августа. По нему уголовные производства в суде первой инстанции по преступлениям, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет, рассматривает коллегия судей не в обязательном порядке, а по ходатайству обвиняемого.



Председательствующая судья Глибко не приняла мнение прокурора «на усмотрение суда» и огласила перерыв до 4 сентября, несмотря на протест судьи Матвиевской.



«Я настаиваю на рассмотрении заявления о самоотводе, так как другие процессуальные решения — это будет самоуправство или превышение полномочий. Я не имею права принимать участие в решениях до момента решения о моем заявлении о самоотводе», — заявила Матвиевская.



Она также отказалась предоставить письменное заявление об самоотводе.



Если самоотвод примут, то дело начнут рассматривать заново.

Нелю Штепу задержали 12 июля 2014 года, а на следующий день по решению Харьковского Краснозаводского районного суда арестовали. Под стражей она находилась до января 2018 года. Защита Штепы подала иск в Европейский суд по правам человека о превышении сроков предварительного заключения и чрезмерно долгом разбирательстве, и получила компенсацию.



Дело находится в украинских судах с февраля 2015 года, и до сих пор на подготовительной стадии. 1 июля прокуратура сменила представителей гособвинения.