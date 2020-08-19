Минздрав досрочно расторгнул договор с ректором Донецкого медуниверситета

Донецкий национальный медуниверситет (вуз-переселенец) возглавила Майя Ермолаева. Контракт с ректором Петром Кондратенко расторгнут досрочно. Об этом во время визита в Краматорск сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает интернет-издание «Общежитие».



Майя Ермолаева стала исполняющей обязанности ректора.



Отмечается, что Майя Ермолаева публично не одобряла деятельность Кондратенко и в феврале 2020 года вместе со студентами и группой преподавателей принимала участие в пикетировании здания Донецкой ОГА, высказывая недоверие Петру Кондратенко.

Ректору Донецкого медуниверситета было объявлено о подозрении по части 4 статьи 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, представителю частного общества - по части 1 статьи 369 (дача взятки) Уголовного Кодекса.



Согласно информации СБУ, должностные лица университета систематически требовали взятки от представителей коммерческих структур, которые специализируются на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы, под угрозой создания искусственных препятствий при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет.



Ранее Петр Кондратенко заявлял об угрозах в свой адрес после нападения в Краматорске. Произошедшее он связывает с тем, что обнаружил нарушения в работе международного отдела университета.



Служба безопасности Украины расследует мошеннические действия компании-посредника, которая завышала стоимость обучения для студентов-иностранцев, желающих учиться в Донецком национальном медуниверситете.



Шевченковский районный суд Киева от 12 февраля принял постановление об отстранении ректора от должности на период досудебного расследования — до 25 марта 2019 года. 21 марта Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о временном отстранении.



Донецкий медуниверситет является переселенцем. Сегодня он работает в Кропивницком, Мариуполе и Краматорске.