Кравчук предложит Раде пересмотреть постановление о назначении местных выборов

Обновлено. В сообщении Офиса президента Украины говорится, что Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением «рассмотреть вопрос о соответствии» постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.



Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников переговоров о направлении обращения в Верховную Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении местных выборов. Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области от Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.



«Он [Кравчук] пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации», — отметил Гармаш.



По его словам, российская сторона пыталась сорвать предстоящую встречу политсоветников «нормандской четверки».



Как рассказал украинский представитель Донецка, Россия заблокировала переговоры, ставя условием отмену постановления парламента о местных выборах, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. «Вчера они тупо, 4 часа, повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной», — заявил Гармаш.

Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука председателем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. До этого Украину в ТКГ представлял Леонид Кучма.