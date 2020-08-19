СМИ: Украина не просила РФ выдать наемников ЧВК «Вагнера»

Украина не обращалась к России с запросом об экстрадиции боевиков частной военной компании «Вагнера» после их передачи Беларусью. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Такого обращения не было», — сказал он.



По его словам, запрос может быть отправлен, но пока решение не принято.



Также он сообщил, что белорусская сторона должна была проинформировать Россию об обращении украинской стороны, однако на данный момент о таком шаге неизвестно.



По словам источника, после передачи Беларусью боевиков ЧВК «Вагнера» России, отношения Украины и республики Беларусь ухудшаться.

14 августа Беларусь передала России задержанных в июле наемников частной военной компании «Вагнера». Экстрадиции 28-ми из них Украина добивалась в связи с обвинениями, касающимися участия боевиков ЧВК в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР».



Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Беларуси странным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.