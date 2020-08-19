По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

Ситуация с распространением Covid-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области обнаружили 20 заболевших коронавирусом. За все время исследований на Донетчине без учета отдельных районов зафиксировано 1 125 случаев COVID-19. Из них 891 человек уже выздоровел, 14 — умерли.



За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 33 случая заболевания коронавирусом. Кроме того, двое ранее заболевших скончались — женщины в возрасте 66 и 83 лет, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 2 147 случаев COVID-19. Из них выписаны 1069 человек, умерли — 120 человек.



Группировка «ЛНР» подтверждает 634 случая COVID-19. Из них три новых случая заболевания выявлены за минувшие сутки. Как заявляют в группировке, 601 человек выздоровел, 16 — скончались.



В Луганской области подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших на подконтрольной части региона увеличилось до 201. С начала пандемии 134 человека выздоровели, один — умер.



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