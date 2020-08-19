В Донецкой области из-за коронавируса умерли еще два человека — жительницы Краматорска 53 и 59 лет. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За среду, 19 августа, в области выявили 30 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 11 заболевших зафиксировано в Мангушском районе; по 5 — в Мариуполе и Славянске; по 2 — в Краматорске, Лиманской ОТГ и Марьинском районе; по 1 — в Мирнограде, Николавевке, Славянском районе.



Среди больных, обнаруженных в Мангушском районе, семеро являются медработниками.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 1 155 случаев COVID-19. Из них 894 человека выздоровели, 16 — умерли. Продолжают лечение 245 человек.



Количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указана с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания на Донетчине, указал глава ОГА.