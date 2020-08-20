В ТКГ рассказали о прогрессе в вопросах обмена пленными на Донбассе

В рамках работы гуманитарной группы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ 19 августа.



Там отметили, что украинская сторона «в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций». Теперь Киев ожидает «зеркальных и симметричных действий от другой стороны».



Представитель России в ТКГ Борис Грызлов вопрос обмена пленными не комментировал. По этому поводу высказался «МИД» группировки «ДНР», которую поддерживает РФ. Там заявили, что новый руководитель украинской делегации Леонид Кравчук «лично подтвердил готовность Украины работать по 4 категориям, что позволит нам в самые короткие сроки проработать списки на обмен».



В «ДНР» добавили, что ожидают «анонсированного господином Кравчуком официального письма».

В начале августа глава Офиса президента Андрей Ермак выразил надежду, что обмен пленными на Донбассе состоится «в течение нескольких недель». Он отметил, что Украина передала ОБСЕ список из примерно 100 человек.



По данным СБУ, боевики «ДНР/ЛНР» удерживают 234 человека.



Предыдущий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.