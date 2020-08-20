«ЛНР» сообщила о 4 новых случаях коронавируса

В отдельных районах Луганской области выявлено четыре новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» выявила 638 случаев COVID-19. При этом подчеркивается, что 603 человек уже выздоровел. 16 человек, у которых диагностировали коронавирус, скончались.



Напомним, 19 августа «ЛНР» сообщала о 634 случае коронавируса.

На подконтрольной властям части Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 206 человек. Из них выздоровели — 140, один пациент умер.