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Завтра начинается новый сезон УПЛ. Будут ли зрители на матчах, до сих пор точно не известно

20 августа 2020, 12:32

Завтра начинается новый сезон УПЛ. Будут ли зрители на матчах, до сих пор точно не известно

Завтра, 21 августа, начинается новый сезон Украинской премьер лиги по футболу, однако до сих пор непонятно, как будут проводиться матчи в условиях пандемии коронавируса. В частности, разрешат ли болельщикам посещать стадионы.

В пресс-службе УПЛ «Новостям Донбасса» сообщили, что ожидают решения министерства охраны здоровья, в котором будут даны рекомендации по проведению матчей.

На вопрос, пройдут ли игры первого тура без зрителей, в УПЛ ответили, что «не факт».

Откроет чемпионат матч между донецким «Олимпиком» и киевским «Динамо». Поединок стоится в 17:00 на столичном стадионе «Динамо», но формальным хозяином выступает донецкий клуб. Вице-президент «Динамо» Алексей Семененко сказал «НД», что встреча пройдет без зрителей.

В этот же день, но на два часа позже, сыграет и чемпион прошлого сезона — донецкий «Шахтер». «Горняки» примут «Колос» на НСК «Олимпийский» в Киеве. В пресс-службе «Шахтера» «НД» также сообщили, что матч пройдет без зрителей.

По данным телеканала «Футбол 1», первые туры УПЛ пройдут без зрителей из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. Также вещатель сообщает, что без болельщиков на НСК «Олимпийский» состоится матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо» 25 августа.

«Новости Донбасса» обратились за комментарием к замглаве МОЗ, главному санитарному врачу Виктору Ляшко, но пока не получили ответ.

В конце прошлого сезона Минздрав разрешил пускать ограниченное число зрителей на матчи плей-офф среди команд УПЛ, которые борются за попадание в Лигу Европы. Тогда квота для болельщиков составила 25% от вместимости стадиона.

Сейчас в Украине наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В последние дни фиксируются антирекорды.

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