В Луганской области выявили 5 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировали 5 новых случаев коронавируса. Об этом пишет пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



По два случая зарегистрировано в городе Северодонецк и Новопсковского района, один — в городе Рубежное.



Среди новых пациентов двое госпитализированных с пневмонией, двое — из круга контактных лиц и один проходящий самоизоляцию после прибытия из РФ.



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 лабораторно подтвержден у 206 человек. Из них выздоровели — 140, один пациент умер.

Напомним, в Украине 20 августа зафиксировали очередной рекорд по числу заболевших за сутки: 2134 зафиксированных случаев COVID-19 и 40 умерших от болезни.