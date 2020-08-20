Гиркин предложил помощь Лукашенко: «Мы готовы сражаться за Беларусь»

Бывший командир боевиков «ДНР», полковник ФСБ России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) обратился к действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко. Обращение прозвучало в эфире YouTube-канале «Рой ТВ».



Гиркин полагает, что «если Лукашенко будет действовать так же, как сейчас, у него остается несколько месяцев максимум», а дальше — эмиграция. Поэтому он предложил белорусскому руководителю обратиться за помощью к «русским националистам». По его словам, это «огромный ресурс» на территории России.



Боевик утверждает, что они «готовы бороться против общего врага» и не хотят «сдавать Минск». «Мы готовы сражаться за Беларусь. Идейно, не по приказу, не за "бабки"», — заявил Гиркин.



Он допускает ввод российских войск в Беларусь, но в качестве поддержки для белорусских силовиков, для занятия стратегических объектов, а не для разгона акций протеста. «Иначе в этом случае Российская Федерация станет в глазах населения жандармом... Мы все знаем, как российские штыки действуют. Криво» — сказал отставной российский силовик.



Также Гиркин заявил, что у него «25% белорусской крови», он имеет родственников в Беларуси.

В 2005 году Игорь Гиркин проходил стажировку в Беларуси по линии спецслужб. В 2014 году он командовал диверсантами в Крыму, а позже на Донбассе.



Власти России и Беларуси отрицают, что российские войска были переброшены в страну. При этом в Кремле отметили, что возможность предоставить военную помощь Минску есть в рамках договоров между странами, но пообещали пока этого не делать.



По данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. Тихановская и ее сторонники результаты голосования не признали. Также результаты уже не признал Европейский Союз.



В Беларуси продолжаются массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Участники требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов.