Ультиматум России в ТКГ: Кравчук рассказал, что будет делать

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое прошло 18-19 августа в формате видеоконференции, представитель России Борис Грызлов и представители контролируемых Россией группировок «Л-ДНР» выдвинули украинской стороне новое требование по Донбассу. Об этом в комментарии сайту «Сегодня» сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



Москва заблокировала обмен пленными, разминирование, развод сил и средств, и даже подготовку к встрече лидеров «Нормандской четверки» в Берлине, пока Верховная Рада не изменит постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году».



«Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально. Каждый выступал по любому вопросу и сказал, что мы можем принять (на заседании ТКГ соответствующие документы по разным вопросам. — ред.), но будет записано, что этот документ вступит в силу после того, как ВР изменит постановление. Во-первых, для нас важно достижение мира. Во-вторых, чтобы не остановился сам процесс минских переговоров, потому что хотели встретиться главы государств и готовится такая встреча в Берлине. Насколько мне уже известно, 28 августа будет встреча политических советников в Париже. Это также останавливалось. Они говорят: раз вы не можете, значит не о чем говорить», — объяснил глава украинской делегации в ТКГ.



Речь идет о пункте 4 постановления Верховной Рады, в котором записано, что выборы в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе могут быть организованы только по отдельному закону и после выполнения ряда условий: вывод незаконных вооруженных формирований с территории Украины, восстановление контроля над границей, разоружение НВФ и другие.



«Они попросили, чтобы это постановление, которое было принято, отвечало Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился к Верховной Раде и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Верховной Рады, только они могут это сделать. Какая будет реакция? Буду общаться и с Офисом президента, и с Верховной Радой. Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, не о чем говорить, никаких переговоров не будет, просто будем стоять и биться на границе», — сказал Леонид Кравчук.



Как пишет «Сегодня», если парламент пойдет на коррекцию постановления о проведении местных выборов, это будет не просто «зрада». Россия и подконтрольные ей боевики проведут на оккупированных территориях очередные фейковые выборы. Ни мир, ни Украина их не признают. Но для России это будет дополнительным козырем в переговорах с Западом: мол, Украина же сама на это пошла, «Минск» выполняется, снимайте санкции.



На вопрос о том, когда нужно проводить местные выборы на временно оккупированном Донбассе, Леонид Кравчук ответил: «В идеале, как я вижу, как это видят народные депутаты, сначала нужно установить мир, вывести войска, оружие, взять под контроль границу».



«То есть создать там украинскую власть, которой нет. Но это же мы хотим. Для этого нужно, чтобы та сторона тоже хотела. Они категорически даже говорить на эту тему не хотят. Если бы тогда [пятый президент Украины Петр] Порошенко и его команда не приняли такого документа, возможно, можно было бы искать другие пути. Есть Минские договоренности. Нужно сказать, что они были подписаны в сложное время и непрофессионалами, или такими, которые думали, что кого-то можно обмануть. Там записали, что выборы должны состояться не ожидая, когда что-то изменится… сначала выборы, а потом граница и все остальное. Так написано в документах, которые приняты в Минске ТКГ. Их же никто не менял. Более того, этот документ одобрен ООН. Поэтому я обратился к ВР», — сказал он.

Как ранее сообщалось, Россия заблокировала переговоры, ставя условием отмену постановления парламента о местных выборах, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения.



Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук направил обращение в Верховную Раду Украины с предложением пересмотреть постановление о назначении местных выборов.



Напомним, президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука председателем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. До этого Украину в ТКГ представлял Леонид Кучма.