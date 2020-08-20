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Украина до сих пор не получила списки для обмена пленными на Донбассе

20 августа 2020, 16:32

Украина до сих пор не получила списки для обмена пленными на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона до сих пор не получила «с той стороны» полный список удерживаемых лиц для проведения обмена на Донбассе.

Об этом он сказал журналистам в Херсонской области, комментируя заседание Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 19 августа.

Он напомнил, что Украина передала список на обмен со своей стороны.

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе участвуют Украина, Россия, а также ОБСЕ в качестве модератора. При этом также туда приглашаются поддерживаемые РФ представители группировок «ДНР» и «ЛНР». Но Украина их официально не признает и не ведет с ними прямой диалог. В свою очередь Россия отказывается признавать себя стороной конфликта.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам вчерашнего заседания заявила, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами «все ответственные должны проявить добрую волю, чтобы прийти к скорейшему согласию».

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