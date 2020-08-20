«Вдохнули жизнь в «Минск». Зеленский оценил работу обновленной украинской делегации в ТКГ

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Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает работу нового состава украинской делегации в ТКГ в переговорах по Донбассу. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время общения с журналистами в Херсонской области.



«Я считаю что наша ТКГ возродила полностью минские заседания. Я считаю что они вдохнули в "Минск" жизнь. Это я считаю в целом. Это я еще говорю за тот момент, когда там был Леонид Данилович Кучма. Я очень доволен Леонид Макаровичем Кравчуком… и еще раз, я благодарен Кучме, он реально сделал много работы, я очень доволен. Сейчас есть достижения, знаете, уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет. Я считаю, что это большое достижение», — сказал президент.



Владимир Зеленский отдельно отметил важность принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня на Донбассе.



«Я не говорю кого и не хочу детализировать. Но это просто большое достижение. Как минимум, для наших людей и для их родных. Это первое, что соблюдают. Поэтому они (стороны в ТКГ — ред.) постоянно должны встречаться, пускай в видеоформате из-за COVID-19, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень тяжело, это очень хрупкая конструкция, поверьте мне лично».



Кроме того, президент Украины подтвердил встречу советников лидеров стран нормандской четверки, о которой договорились во время заседания ТКГ 19 августа, а также заявил, что украинская сторона передала списки на обмен, но еще не получила списков с «той стороны».



«Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречи лидеров "Нормандии"», — отметил Зеленский.



«Сегодня оно (продвижения в переговорах по Донбассу — ред.) не стоит на месте, поэтому я… удовлетворен ли я? Ну, да. Хочу ли я большего? Да!», — подытожил украинский президент.

Как ранее сообщалось, Россия заблокировала переговоры, ставя условием отмену постановления парламента о местных выборах, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения.



Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук направил обращение в Верховную Раду Украины с предложением пересмотреть постановление о назначении местных выборов. А также рассказал, что будет делать дальше.



Напомним, президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука председателем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. До этого Украину в ТКГ представлял Леонид Кучма.