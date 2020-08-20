Представитель ОРДО в ТКГ: РФ жестко продвигает субъективизацию «Л-ДНР»

Россия в Трехсторонней контактной группе жестко продвигает политическую субьективизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом заявил представитель ОРДО в украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.



По его словам, во время переговоров ТКГ 18 и 19 августа представители РФ открыто говорили о «делегации ОРДЛО», несмотря на то, что члены группировок «ДНР/ЛНР» не являются членами ТКГ, а выступают приглашенными российской стороной.



«Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это — узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно», — написал журналист.



По итогу переговоров РФ принципиально занимает позицию наблюдателя, а не участника процесса, рассказал Гармаш.



«Глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению», — заявил он.



Гармаш отметил, что высказывают свою личную позицию как гражданина Украины и жителя Донбасса.



«Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ — это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия», — призвал он.

По итогу переговоров ТКГ Гармаш сообщил, что Глава украинской делегации Леонид Кравчук

пообещал обратиться к Верховной Раде с просьбой пересмотреть постановление о местных выборах на Донбассе, если российская сторона разблокирует переговоры.



В Офисе президента Украины отметили, что в подгруппе по политическим вопросам Украина подчеркнула необходимость выполнения договоренностей «нормандской четверки» по итогу саммита в Париже в частности продолжения работы над имплементацией «формулы Штайнмайера» в законодательство.