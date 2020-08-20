Кравчук: На встрече в «нормандских» советников обсудят подготовку к саммиту лидеров Украины, Франции, Германии и РФ

Политсоветники «нормандской четверки» обсудят на предстоящей встрече в Париже подготовку к саммиту в этом формате на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.



Встреча лидеров «нормандской четверки» запланирована в Берлине.



«Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине. Насколько мне известно, в Париже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине...», — сказал Кравчук в эфире программы «Сегодня вечером» на телеканале «Украина 24» 20 августа.



Переговорщик подчеркнул, что на саммите лидеров «четверки» необходимо поднять вопрос о проведении местных выборов на Донбассе, так как «Трехсторонней контактной группой [он] не может быть решен»: «Главное — это решение в нормандском формате главами четырех государств».

В сообщении Офиса президента Украины по итогу заседаний ТКГ 18 - 19 августа говорится, что Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением «рассмотреть вопрос о соответствии» постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.