Яременко из «Слуги народа» хочет, чтобы выборы состоялись в Крыму и ОРДЛО

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко поддерживает проведение местных выборов по всей территории Украины, включая отдельные районы Донбасса (ОРДЛО) и АР Крым. Об этом он написал в Facebook.



На переговорах Трехсторонней контактной группы 18 и 19 августа РФ потребовала от Украины отменить постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году. Споры возникли из-за пункта, в котором говорится, что выборы в ОРДЛО и АР Крым будут назначены после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях. По мнению РФ, этот пункт нарушает Минские договоренности.



Комментируя эту ситуацию, Яременко заявил, что ни одно постановление Верховной Рады не должно соответствовать Минским договоренностям, поскольку они не ратифицированы парламентом.



«В Минских договоренностях нет ничего о местных выборах в Украине в 2020 году. Упоминания о выборах там есть относительно 2015 года. Это год, когда Россия нарушила Минские договоренности в части изменения линии разграничения в районе Дебальцево», — написал он.



«Но переговоры — так переговоры: лично я не против местных выборов на всей территории Украины. Включая Донбассом и Крымом», — добавил нардеп.



Также Яременко напомнил, что вопросы Крыма не являются предметом переговоров в рамках ТКГ.

Богдан Яременко является членом временной спецкомисии Рады по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.