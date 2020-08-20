На Донетчине за сутки — 29 новых случаев COVID-19

В четверг, 20 августа, на подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Среди новых пациентов — четверо детей и одна медработница.



Девять случаев COVID-19 зафиксировано в Украинке, 9 — в Славянске, 6 — в Мангушский районе, 2 — в Селидово и по одному случаю в Краматорске, Волновахском и Никольском районах.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины коронавирус выявили у 1184 человек. Из них 903 выздоровели, 16 — умерли.