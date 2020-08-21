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Выборы на Донбассе. Кто и почему не дает проголосовать людям? ►

21 августа 2020, 08:10

Выборы на Донбассе. Кто и почему не дает проголосовать людям? ►

В некоторых районах Донецкой и Луганской областей местные выборы, запланированные на осень, не пройдут. Такое предварительное решение приняла Центральная избирательная комиссия. В Донецкой области без права на выбор могут остаться 10 территориальных общин, в Луганской — 8. Некоторые партии уже назвали это узурпацией власти. Так ли это и что думают сами жители Донбасса — смотрите в сюжете «НД».

Отметим, что из-за общественного резонанса ЦИК попросила силовые ведомства уточнить, безопасно ли проводить местные выборы в прифронтовых районах Донбасса. 

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