Выборы на Донбассе. Кто и почему не дает проголосовать людям? ►

В некоторых районах Донецкой и Луганской областей местные выборы, запланированные на осень, не пройдут. Такое предварительное решение приняла Центральная избирательная комиссия. В Донецкой области без права на выбор могут остаться 10 территориальных общин, в Луганской — 8. Некоторые партии уже назвали это узурпацией власти. Так ли это и что думают сами жители Донбасса — смотрите в сюжете «НД».



Отметим, что из-за общественного резонанса ЦИК попросила силовые ведомства уточнить, безопасно ли проводить местные выборы в прифронтовых районах Донбасса.