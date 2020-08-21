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Кравчук пока не направлял обращение в Верховную Раду по выборам на Донбассе, о котором просит Россия

21 августа 2020, 10:20

Кравчук пока не направлял обращение в Верховную Раду по выборам на Донбассе, о котором просит Россия

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук пока официально не направлял обращение в Верховную Раду с просьбой о пересмотре постановления о местных выборах.

Об этом сообщила замглавы провластной парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Нет обращени ни к главе ВР, ни к профильному комитету», — отметила она. Депутат подчеркнула, что парламент не будет принимать любsе документы, которые противоречат Конституции, законодательству, и «могут нести угрозу украинскому суверенитету».

Она напомнила позицию украинской власти, что выборы не могут проводиться там, «где есть оружие, где есть российские вооруженные формирования». «Также не могут быть выборы без украинских партий, без украинского законодательства, без ЦИК, без работы журналистов и так далее», — добавила замглавы фракции СН добавила.

Обещание Леонида Кравчука обратиться в парламент она назвала «тонкой дипломатической игрой» на фоне того, что Россия и поддерживаемые ею представители ОРДЛО заблокировали работу ТКГ. Она добавила, что трактует это так: «Господин Кравчук сказал "я обращусь, что мне сложно?"». «Но обратиться и принимать какие-то решения в парламенте — это разные вещи», — подчеркнула представительница фракции монобольшинства.

Россия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заблокировала переговоры, ставя условием отмену постановления Верховной Рады о местных выборах, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения.

В связи с этим, глава украинской делегации Леонид Кравчук сообщил участникам ТКГ, что обратиться к Раде с предложением «рассмотреть вопрос о соответствии» постановления закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Спорным стал пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.

По словам Кравчука, Россия хочет проведения выборов на всей территории Донбасса, включая ту, которая сейчас не контролируется Киевом.

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