Зеленский сообщил, что его сын переболел коронавирусом

Президент Владимир Зеленский рассказал, что его сын переболел коронавирусом вместе с его женой.



«Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице», — сказал он журналистам во время брифинга в Николаевской области.



Зеленский добавил, что если дети переносят COVID-19 «более-менее нормально, только температура», то взрослые переносят эту болезнь «очень сложно». «Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, занимаются спортом», — подчеркнул он.



В связи с этим президент призвал всех быть осторожными. «Особенно сейчас, люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится — поверьте, поверьте нашей семье, никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью», — добавил Зеленский.

12 июня стало известно, что у жены президента Елены Зеленской выявлен коронавирус. Ее госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Киева.



Офис президента 3 июля сообщил, что Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной болезни.