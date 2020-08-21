Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Слуга народа» остается лидером симпатий избирателей, но рейтинг падает — данные социологов

21 августа 2020, 12:25

«Слуга народа» остается лидером симпатий избирателей, но рейтинг падает — данные социологов

Рейтинг политической партии «Слуга народа» падает, но она остается лидером электоральных симпатий украинцев. Об этом рассказал аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Андрей Сухарина со ссылкой на исследование, проведенное его организацией совместно с Центром Разумкова.

«"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий, но при этом ее рейтинг постепенно уменьшается. Если в начале года она могла претендовать на 45% избирателей среди тех, кто определился и будут голосовать, то на сегодня этот показатель уже меньше 30%, но все равно они остаются безоговорочным лидером», — приводит слова Сухарина «Интерфакс-Украина».

Вторыми и третьими в партийном рейтинге, по данным социологов, идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» (22%) и «Европейская солидарность (16%)».

Исследователи выделят два вида партий-противоположностей: по возрасту избирателей и по региону их проживания. «Ни для кого не секрет, что партия молодежи — это "Слуга народа". 6 из 10 ее избирателей это люди младше 40 лет, а это много, потому что у нас в структуре электората больше старших людей. "ОПЗЖ" — противоположная картина, там 7 из 10 избирателей — это люди старше 50 лет», — отмечает Сухарина.

Среди остальных партий, за исключением «Батькивщины», нет таких сильных различий, но есть различия в регионе проживания — тут различия между «ЕС» и «ОПЗЖ». У «ЕС» почти все избиратели живут на западе и в центре — это почти 85% их избирателей, а у «ОПЗЖ» — на востоке и юге, и в восточных регионах фактически половина их избирателей.

Социологическое исследование было проведено с 14 по 19 августа 2020 года при финансовой поддержке посольства Нидерландов в Украине.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:02
«ДНР» перекроет центр Донецка из-за российского праздника
13:36
В «ДНР» снова пообещал сократить комендантский час
12:58
«ЛНР» заявила о двух новых случаях COVID-19 и одной смерти
12:40
Под Луганском на мине подорвался тракторист
10:50
«ДНР» выявила 59 заболевших короанвирусом за стуки. Два человека умерли
09:42
ОБСЕ заметила новые мины у городов Донбасса, которые устанавливают по обе стороны конфликта
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:43
«ДНР» сделала еще один день выходным
22:21
Яременко из «Слуги народа» хочет, чтобы выборы состоялись в Крыму и ОРДЛО
22:02
На переговорах по Донбассу спорят из-за постановления о местных выборах. Что там написано?
19:45
«ДНР» откроет «Еленовку» на один день
15:13
В «ДНР» рассказали, как начнется учебный год на фоне COVID-19. Школьники могут не носить маски на уроках
13:42
«ДНР» приговорила к 11 годам тюрьмы местного жителя за «шпионаж»
11:50
«ЛНР» сообщила о 4 новых случаях коронавируса
10:46
«ДНР» о коронавирусе: 41 заболевший и двое умерших за сутки
все новости
15:19
С 1 сентября украинцам понадобится загранпаспорт для поездок в Беларусь
15:02
«ДНР» перекроет центр Донецка из-за российского праздника
14:45
В Луганской области у 20 человек выявили коронавирус за сутки. Это антирекорд
14:28
Украинский переговорщик в ТКГ не слышал о желании «Л-ДНР» поучаствовать в местных выборах
14:22
Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник незаконно вывозили боеприпасы из зоны ООС
13:36
В «ДНР» снова пообещал сократить комендантский час
13:09
Холодницкий покинул должность главы Специальной антикоррупционной прокуратуры
12:58
«ЛНР» заявила о двух новых случаях COVID-19 и одной смерти
12:40
Под Луганском на мине подорвался тракторист
12:25
«Слуга народа» остается лидером симпатий избирателей, но рейтинг падает — данные социологов
11:56
В ВСУ коронавирусом заболели еще 43 человека
11:13
Зеленский сообщил, что его сын переболел коронавирусом
10:50
«ДНР» выявила 59 заболевших короанвирусом за стуки. Два человека умерли
10:20
Кравчук пока не направлял обращение в Верховную Раду по выборам на Донбассе, о котором просит Россия
09:55
Минздрав объединяет больницы «первой» и «второй» волны из-за большого числа заболевших COVID-19
все новости
ВИДЕО
Выборы на Донбассе. Кто и почему не дает проголосовать людям? ►
21 августа, 08:10
Отдыхать в Украине или лучше дома пересидеть? Выясняем на «Линии соприкосновения» ►
20 августа, 19:05
«Награду Сурков вручал». Опубликован разговор с «вагнеровцами», которые воевали на Донбассе
18 августа, 19:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция