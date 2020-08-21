Рейтинг политической партии «Слуга народа» падает, но она остается лидером электоральных симпатий украинцев. Об этом рассказал аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Андрей Сухарина со ссылкой на исследование, проведенное его организацией совместно с Центром Разумкова.



«"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий, но при этом ее рейтинг постепенно уменьшается. Если в начале года она могла претендовать на 45% избирателей среди тех, кто определился и будут голосовать, то на сегодня этот показатель уже меньше 30%, но все равно они остаются безоговорочным лидером», — приводит слова Сухарина «Интерфакс-Украина».



Вторыми и третьими в партийном рейтинге, по данным социологов, идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» (22%) и «Европейская солидарность (16%)».



Исследователи выделят два вида партий-противоположностей: по возрасту избирателей и по региону их проживания. «Ни для кого не секрет, что партия молодежи — это "Слуга народа". 6 из 10 ее избирателей это люди младше 40 лет, а это много, потому что у нас в структуре электората больше старших людей. "ОПЗЖ" — противоположная картина, там 7 из 10 избирателей — это люди старше 50 лет», — отмечает Сухарина.



Среди остальных партий, за исключением «Батькивщины», нет таких сильных различий, но есть различия в регионе проживания — тут различия между «ЕС» и «ОПЗЖ». У «ЕС» почти все избиратели живут на западе и в центре — это почти 85% их избирателей, а у «ОПЗЖ» — на востоке и юге, и в восточных регионах фактически половина их избирателей.



Социологическое исследование было проведено с 14 по 19 августа 2020 года при финансовой поддержке посольства Нидерландов в Украине.