В «ДНР» снова пообещал сократить комендантский час

Группировка «ДНР» намерена в конце августа рассмотреть вопрос о сокращении комендантского часа. Об этом сообщил глава формирования Денис Пушилин, передает сепаратистский ресурс ДАН.



По его словам, «ДНР» действительно планировала сократить комендантский час на это лето, «но из-за коронавирусной инфекции, ситуации с безопасностью притормозили и поставили на паузу».



«Я рассчитываю к концу месяца вернуться к этому вопросу», — отметил Пушилин.



В предыдущий раз он говорил о возможности сокращения комендантского часа в начале июля.

На подконтрольной «ДНР» территории комендантский час действует с 23:00 до 5:00 везде, кроме Седово. В курортном поселке этим летом его сократили на два часа. До 30 сентября комендантский час там действует с полуночи до четырех часов утра.