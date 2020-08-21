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Украинский переговорщик в ТКГ не слышал о желании «Л-ДНР» поучаствовать в местных выборах

21 августа 2020, 14:28

Украинский переговорщик в ТКГ не слышал о желании «Л-ДНР» поучаствовать в местных выборах

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин заявил, что на переговорах не слышал о желании поддерживаемых Россией группировок «ДНР» и «ЛНР» поучаствовать в украинских местных выборах.

«Я такого не слышал. Не было речи о том, что они должны принять участие в выборах», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24». Также представитель украинской делегации добавил, что во время заседания ТКГ не слышал от членов «Л-ДНР» угроз провести свои «местные выборы».

По словам Костина, сначала должен быть согласован текст закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО с включением туда «формулы Штайнмайера». Также должен быть принят закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. «И только после этого может быть принято постановление Верховной Рады о проведении внеочередных выборов в ОРДЛО Украины», — добавил парламентарий.

Блокировку переговоров со стороны России и поддерживаемых ею представителей оккупированных территорий он назвал «инструментом переговорного процесса».

Он констатировал, что есть ситуация, когда «одна сторона» считает, что принятие постановления Верховной Рады о проведении местных выборов 25 октября противоречит Комплексу мер о выполнении Минских соглашений. «Лично я считаю, что это не мешает нам двигаться дальше в переговорном процессе», — заявил Костин. Он добавил, что, учитывая наличие дискуссии, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообещал участникам переговоров, что обратиться к парламенту.

Россия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заблокировала переговоры, ставя условием отмену постановления Верховной Рады о местных выборах, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения.

В связи с этим, глава украинской делегации Леонид Кравчук сообщил участникам ТКГ, что обратиться к Раде с предложением «рассмотреть вопрос о соответствии» постановления закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Спорным стал пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.

По словам Кравчука, Россия хочет проведения выборов на всей территории Донбасса, включая ту, которая сейчас не контролируется Киевом.

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