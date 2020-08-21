Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник незаконно вывозили боеприпасы из зоны ООС

Следователи Госбюро расследований в Краматорске разоблачили чиновника Службы внешней разведки (СВР) и бывшего военнослужащего в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По предварительным данным, полковник СВР по указанию бывшего пограничника незаконно вывозил боеприпасы из зоны боевых действий на Донбассе.



Следствие установило, что экс-сотрудник Госпогранслужбы во время службы в 2015-2017 годах украл боеприпасы и хранил в арендованном им гараже в Северодонецке.



Подозреваемых разоблачили во время попытки вывоза боеприпасов.



В сентябре 2019 года во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45, больше 4000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.



В августе этого года обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об их аресте.



Следствие продолжается.