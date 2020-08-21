С 1 сентября украинцам понадобится загранпаспорт для поездок в Беларусь

С 1 сентября для поездок в Беларусь гражданам Украины понадобится загранпаспорт. Об этом сообщает Госпогранслужба.



Изменения вступают в силу согласно постановлению Кабмина о частичном приостановлении действия Соглашения с Беларусью о безвизовых поездках. Изменения не распространяются на жителей приграничных районов Украины.



В ГПСУ отмечают, что новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинцев в случае потери внутреннего паспорта за границей.



Также в ведомстве прогнозируют уменьшение времени прохождения пограничного контроля, так как информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.



Украинцы, проживающие в Беларуси могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте.



Граждане, которые после 1 сентября будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, смогут беспрепятственно вернуться в Украину по внутренним паспортам.



Кроме этого, Украина усилила охраны участка границы с Беларусью, передает «РБК-Украина» со ссылкой на спикера ГПСУ Андрея Демченко.



«На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная... Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим», — сказал он.