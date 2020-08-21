«ДНР» перекроет центр Донецка из-за российского праздника

Группировка «ДНР» ограничит движение в центре Донецка 22 августа в связи с мероприятием по случаю Дня государственного флага России. Об этом сообщает «МВД ДНР».
Ограничения начнут действовать с 8 часов утра и до окончания мероприятия. Они коснутся следующих участков дорог:
В связи с этим водителей призвали в это время объезжать центральную часть города.
В начале лета «ДНР» организовала празднование Дня России. В центре Донецка коммунальные службы развесили флаги РФ на балконах без разрешения жителей.
«Новости Донбасса» сообщали о Евгении Йепес, которую задержало «МГБ ДНР» из-за того, что она сняла флаг РФ. После 17 дней в неволе, приговора «суда» и 30 минут на сборы ее «депортировали».