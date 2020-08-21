СБУ заблокировала передачу пенсий в ОРДЛО. Фигурантке грозит «террористическая» статья

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование «канала противоправного получения социальных выплат из госбюджета», в том числе боевиками на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.



По данным следствия, жительница Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям временно неподконтрольных районов Донецкой области документы для получения соцвыплат. В СБУ рассказали, что фигурантка лично получала на подконтрольной украинской власти территории «незаконно начисленные средства» и доставляла их на оккупированную территорию Донецкой области как через линию разграничения, так и территорию России. Подчеркивается, что среди заказчиков «услуги» были участники незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР».



Фигурантка была задержана в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области при попытке пересечения границы с РФ. Во время осмотра у задержанной выявлено почти 750 тысяч гривен, банковские карты, доверенности, черновые записи и другие документальные материалы, которые, как заявили в СБУ, «подтверждают получение украинских денег террористами так называемой ДНР».



Женщине сообщено о подозрении по статье о создании террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В СБУ напомнили, что в июле контрразведкой были задержаны трое человек во время попытки «незаконного снятия наличных» для перемещения на оккупированную территорию Донецкой области.