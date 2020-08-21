В Мариуполе задержан местный житель, который в 2014 году охранял захваченный «ДНР» горсовет

Пограничники Донецкого отряда задержали 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



«Местный житель стал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал активное участие в содействии беззаконию, царившему в Мариуполе. Гражданин выполнял задание пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра горисполкома в городе Мариуполь, захваченного незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР"», - сказано в сообщении.



Мариупольцу объявлено о подозрении в совершении преступления. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.