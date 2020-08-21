«ДНР» принуждает открывать счета в своем «банке»

С 26 августа пользователи платежных карт «Рост» не смогут пользоваться терминалами банка группировки «ДНР». Об этом пишет сепаратистский ресурс DNR LIVE.



Причина – 2 этап перехода так называемой банковской системы на 20-ти разрядные счета и внедрение нового программного обеспечения.



Теперь для получения денежных средств со своего карточного счета необходимо иметь активный банковский счет (карточный счет), открытый в «ЦРБ».

18 февраля перестали работать платежные терминалы «Рост». Так называемый центральный банк отказался продлевать им лицензию без объяснения причин.