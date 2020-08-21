ООН: В Беларуси в ходе протестов погибли четыре человека

В ООН заявили, что подтверждена гибель 4 человек во время протестов в Беларуси. Об этом сообщают в Управлении по правам человека ООН.



В управлении выразили обеспокоенность тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остаются неизвестными. Все исчезли после начала протестов 9 августа.



«Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех утверждений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста. Жертвы имеют право на возмездие», — отметила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл.



Она также сообщила, что большая часть из нескольких тысяч человек, которые были задержаны в связи с протестами уже освобождены.



«Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, по сообщениям, все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 человек, которые обвиняются в серьезных преступлениях и могут быть приговорены к суровому тюремному заключению», - говорится в сообщении.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, которые указывают на победу Александра Лукашенко, якобы набравшего 80,08% голосов. Его оппонентка Светлана Тихановская, которая покинула страну, объявила себя победительницей выборов — по данным ее избирательного штаба, кандидатка получила от 70 до 90% голосов в разных регионах страны.



За четыре дня протестов были задержаны около 7 тысяч человек. Позже беларусские власти утверждали, что отпустили более 1000 задержанных.



14 августа ЕС одобрил введение санкций в отношении Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и применение силы против мирных протестующих.