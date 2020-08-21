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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

21 августа 2020, 22:49

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов — четверо детей и одна медработница. С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины коронавирус выявили у 1184 человек. Из них 903 выздоровели, 16 — умерли.

В Луганской области было выявлено 20 заболевших коронавирусом, что является антирекордом за сутки за все время исследований в регионе. Всего COVID-19 на Луганщине без учета неподконтрольной территории подтвержден у 226 человек. Из них выздоровели — 142, один человек умер.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 59 заболевших коронавирусом. Кроме того, двое ранее заболевших скончались — мужчины в возрасте 71 года и 61 года, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 2 247 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 116 человек, умерли — 124 .

В отдельных районах Луганской области коронавирус диагностировали у двух человек. Еще один ранее заболевший скончался, следует из сводки так называемого «минздрава» группировки «ЛНР». По состоянию на 09:00 21 августа группировка подтверждает 640 случаев COVID-19. Из них 605 человек выздоровели, 17 — умерли.

Политика

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин заявил, что не слышал о желании группировок «ДНР» и «ЛНР» поучаствовать в украинских местных выборах.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе визита в Киев 24 августа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Политики обсудят дальнейшую работу в «нормандском формате».

Общество

«ДНР» проведет праздничные мероприятия в центре Донецка по случаю Дня государственного флага России.

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