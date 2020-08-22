За сутки в ОРДО — 3 смерти и 45 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 45 заболевших коронавирусом. Еще трое заболевших ранее умерли — женщина в возрасте 81 года и двое мужчин в возрасте 63 и 77 лет. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Отмечается, что все новые пациенты — из круга контактных лиц с заболевшими ранее. Среди них — 11 медработников.



По состоянию на 10:00 22 августа группировка признает 2292 случаев COVID-19. Из них выписаны — 1125 человек, летальных случаев — 127.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на оккупированных территориях нет.