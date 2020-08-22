На КПВВ «Новотроицкое» ночевали десять человек

В пятницу вечером на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области остались ночевать 10 человек. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.



Люди ночевали в палатках ГСЧС Украины, так как не смогли попасть на подконтрольную боевикам территорию.



Как рассказал Лизогуб, 21 августа КПВВ «Новотроицкое» в сторону подконтрольной властям территории пересекли 17 транспортных средств и 147 человек, в отдельные районы Донецкой области — пропущено 11 автомобилей и 165 человек.



Пешеходный пункт пропуска в Луганской области пересекли куда больше людей: в сторону контролируемой территории проследовало 944 человека, на территорию ОРЛО — 2049 человек.



В субботу, 22 августа, на Донбассе работает только «Станица Луганска» — единственный пункт пропуска в Луганской области.



«"Марьинка" и "Новотроицкое" открыты для пропуска, но там не осуществляются пропускные операции, так как они заблокированы со стороны оккупантов», — отметил пресс-офицер ГПСУ.

Последний раз группировка «ДНР» открывала пункт пропуска «Еленовка» (связан с КПВВ «Новотроицкое») 21 августа. Боевики впускают в ОРДО лиц, у которых имеется разрешение «штаба ДНР», а выпускают тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной Украине территории.



Чтобы попасть в список, нужно подать заявление.



Пересекающие КПВВ обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.