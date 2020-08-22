ОБСЕ зафиксировала более 600 нарушений «режима тишины» с начала перемирия

С 27 июля и по состоянию на 21 августа СММ ОБСЕ констатировала 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели зафиксировали 534 очереди и выстрела, 92 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса и 6 осветительных ракет.

По итогу заседания Трехсторонней контактной группы 19 августа спецпредставительница ОБСЕ Хайди Грау отметила, что после вступления в силу перемирия число нарушений режима прекращения огня сократилось до самого низкого уровня, когда-либо фиксированного миссией ОБСЕ.



«В зоне конфликта значительно улучшилась ситуация в сфере безопасности, что в свою очередь положительно отражается на жизни гражданского населения», — заявила она.



Грау также призвала стороны и дальше прилагать все необходимые усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции считает как одно нарушение, а СММ ОБСЕ учитывает каждый выстрел или взрыв.