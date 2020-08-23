В штабе ООС зафиксировало одно нарушение режима тишины на Донбассе

В субботу, 22 августа, боевики единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе открывая огонь из гранатомета. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что противник открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки.



«Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали… Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», – сказано в утренней сводке штаба.



С начала текущих суток, 23 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

С 27 июля и по состоянию на 21 августа СММ ОБСЕ констатировала 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.