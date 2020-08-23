За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1 987 человек, 500 – выздоровели

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 1 987 заболевших за сутки Covid-19, при этом 500 человек выздоровели, 27 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Общее число инфицированных на утро воскресенья — 104 958 человек, выздоровевших — 52 235, умер с начала пандемии от COVID-19 2 271 человек. Сейчас в Украине коронавирусом болеет 50 452 человека, что на 1 460 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146), Одесской (121), Тернопольской (119) и Закарпатской (102) областях.