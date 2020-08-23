«ДНР» сообщила о 30 новых случаях коронавируса и одной смерти

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировал 30 случаев заболевания COVID-19, а также один летальных случай – умерла женщина в возрасте 85 лет.



Утверждается, что два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружено у прибывших из Украины и четыре случая – у прибывших из Российской Федерации.



Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 8 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.



По состоянию на утро 23 августа группировки признает всего 2322 случая коронавируса. Из них на лечении – 1069 пациентов, выписаны – 1125 человек, летальных случаев – 128.