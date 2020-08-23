Зеленский: Однажды наш флаг будет поднят в Донецке, Луганске и Крыму

Президент Владимир Зеленский назвал флаг Украины символом сопротивления и борьбы для Донбасса и Крыма. Об этом он сказал во время выступления на церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области, передает пресс-служба главы государства.



«И каждый раз, когда украинский флаг поднимается вверх, мы поднимаем глаза к небу с надеждой и верой в то, что на украинской земле наконец наступит мир. В то, что однажды наш флаг будет развеваться в Донецке, Луганске и Крыму. И в то, что под этим флагом будущие поколения счастливых украинцев будут жить много-много тысячелетий», — подчеркнул президент.



Кроме этого, в своем поздравлении в Telegram-канале Зеленский попросил украинцев вывесить флаг Украины со своего окна, либо повязать на руку сине-желтую ленту.



Ранее Зеленский выразил уверенность в том, что матч между «Шахтером» и «Динамо» еще состоится на «Донбасс Арене» в Донецке.