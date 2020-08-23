На Луганщине - одиннадцать новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано одиннадцать новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Четверо новых заболевших выявлены в Станично-Луганском районе (три из круга ранее определенных контактных лиц, один находился на самоизоляции), трое в Троицком районе (из числа ранее определенных контактных лиц), двое в Северодонецке (один человек находился на самоизоляции после возвращения из временно оккупированной территории, еще один вернулся из другого региона Украины), по одному в Сватовском и Старобельском районах.



За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 244 человек. Из них выздоровели – 154, лечатся – 89, один летальный случай.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 августа в Украине 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 летальный, 52235 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1987 новых случаев.