В Киеве задержали мужчину с удостоверением «народного ополченца Донбасса»

Фото: Национальная полиция

На станции метро Майдан Независимости в Киеве задержали мужчину, который имел при себе удостоверение «народного ополченца Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



о данным пресс-службы, полицейские метрополитена обратили на него внимание, поскольку тот странно вел себя. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев со временно оккупированной территории.



Во время осмотра у него обнаружили документы, выданные группировкой «ДНР» -«военный билет ДНР» и удостоверение «народного ополченца Донбасса».



Мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и «предоставления правовой оценки его действиям».