Иран обнародовал данные «черных ящиков» со сбитого украинского самолета

В Иране официально обнародовали данные с бортового самописца самолета МАУ, сбитого в январе вблизи Тегерана, они указывают, что пилоты до последнего им управляли. Об этом сообщает иранский портал Tasnim.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Торадж Дехкани сообщил, что бортовой самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. До взрыва самолет летел в обычных условиях.



«"Черный ящик" успел записать все звуки из кабины пилотов в течение 19 секунд после взрыва ракеты. Первая ракета нанесла серьезные повреждения самолету, но двигатели не выключились. Экипаж из трех человек, в том числе инструктор полетов, пытались до последнего управлять самолетом», — сказал он.



Первый ракетный взрыв нанес самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты все еще пытались контролировать полет.



Из-за того, что запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, а вторая ракета достигла самолета по меньшей мере через 25 секунд после первой - невозможно проанализировать влияние второй ракеты на самолет.

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был случайно сбит ночью 8 января в Иране - вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.



Сначала власти Ирана не признавали факт сбивания, но через некоторое время подтвердили, что самолет по ошибке сбили противовоздушные силы страны.



На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы - 11 украинцев.