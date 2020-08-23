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Лукашенко прилетел в свою резиденцию с оружием в руках. Неподалеку проходил митинг

23 августа 2020, 22:54

Лукашенко прилетел в свою резиденцию с оружием в руках. Неподалеку проходил митинг

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел во Дворец независимости, свою резиденцию, рядом с которой в воскресенье собирались протестующие.

На видео, опубликованном telegram-каналом «Пул первого», Лукашенко выходит из вертолета, на нем бронежилет черного цвета, одет он также во все черное. В руках он держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших дворец Независимости, и пообещал «разобраться» с протестующими.

«Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся», - сказал Лукашенко.



Многотысячная акция протеста в Минске сегодня завершилась без задержаний.

Акция началась в районе 14.00 у Дома правительства на площади Независимости. Здесь по различным оценкам СМИ собралось от 150 до 250 тысяч человек.

После нескольких часов на площади Независимости большая часть митингующих направилась в район стелы, часть - в сторону площади Победы.

Возле стелы в воскресенье развернулись армейские подразделения, сама стела была обнесена колючей проволокой.

После этого часть демонстрантов выдвинулась по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости - рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. При этом силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости - кордон силовиков был растянут по всей ширине проспекта. Здесь были задействованы штурмовые комплексы «Рубеж», которые использовались при разгоне акций протеста 9-10 августа. Протестующие остановились в нескольких десятков метрах от кордона, участники акции скандировали «Уходи», «Уволен», держали флаги и плакаты с различными лозунгами.

Спустя некоторое время протестующие развернулись и пошли назад в сторону стелы. В это время на территорию Дворца независимости прилетел вертолет, предположительно с президентом Беларуси.

Фото: TUT.BY

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