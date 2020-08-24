Штаб ООС рассказал о трех новых нарушениях «режима тишины»

За воскресенье, 23 августа, пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что вблизи Авдеевки зафиксировано применение стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а у Зайцево — военные также заметили несколько выстрелов из стрелкового оружия.



В штаба ООС добавили, что в обоих случаях ответный огонь не открывался, так как «выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни украинским воинам».



Также был выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку Марьинки по направлению неподконтрольной Александровки.



С начала текущих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в штабе.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.